Созревание помидоров может дать ключ к продлению молодости человека

Новое исследование показывает, что процесс созревания томатов может дать ценные идеи о клеточном старении, открывая дорогу новым механизмам омоложения. Доктор Симон Михаэли и его коллеги из Института Волкани (Израиль) изучили, как аутофагия влияет как на созревание томатов и на старение человека, пишет Еarth.com. Исследование опубликовано в журнале New Phytologist.

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Аутофагия, процесс разрушения и перепрофилирования поврежденных клеток, критически важна для поддержания и продления жизни у большинства организмов. Она способствует более здоровому долголетию.Исследователи обнаружили, что аутофагия напрямую влияет на время созревания томатов, регулируя этилен — гормон, сигнализирующий плоду, что пора краснеть. Временно подавляя определенные гены аутофагии у зрелых томатов, исследователи заметили ускоренное созревание, связанное с увеличением производства этилена. Это говорит о том, что аутофагия помогает контролировать уровень этилена, замедляя тем самым процесс созревания.

Этот вывод имеет большое значение для сельского хозяйства. Контроль над созреванием критически важен для хранения продуктов, что влияет на транспортировку, прибыль и разнообразие продукции в магазинах. Целенаправленное воздействие на пути аутофагии поможет управлять созреванием без воздействия на другие функции.

«Около 40% мирового сельскохозяйственных продуктов портится и выбрасывается, что имеет глубокие финансовые, пищевые и экологические последствия», — объяснил Михаэли.

Исследование также намекает на более широкие выводы о клеточном старении. Аутофагия часто связана с долголетием у животных, она поддерживает жизненные процессы у различных видов. Параллели между созреванием плодов и старением человека, возможность управления аутофагией могут предложить новые направления для исследований в области поддержания клеточного здоровья и долголетия.