Сколько шагов в день нужно делать, чтобы снизить риск рака

Гиподинамия увеличивает риск многих серьезных заболеваний, включая рак. Хорошая новость заключается в том, что защитить здоровье может просто регулярная ходьба. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета в недавнем исследовании, вышедшем в British Journal of Sports Medicine, сообщает Conversation.Более 85 000 жителей Великобритании в течение шести лет наблюдали с помощью трекеров активности. Исследование выявило четкий тренд: большее количество ежедневных шагов коррелирует с уменьшением риска рака, независимо от скорости ходьбы.

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Польза начинает проявляться при примерно 5000 шагов в день, а заметные эффекты видны при 7000 шагов, снижая риск рака на 11%. 9000 шагов уменьшили риск на 16%. При увеличении количества шагов свыше 9000 риск перестает уменьшаться.

Интенсивность шагов менее значима, чем их общее количество шагов. При этом замена времени сидения на любую физическую активность также снижает риск рака. Исследование охватило риск 13 видов рака. Наиболее значительное снижение риска ходьба дает для рака желудка, мочевого пузыря, печени, эндометрия, легких и головы и шеи.Хотя сложные взаимоотношения между физической активностью и раком требуют дальнейших долгосрочных исследований, нынешние рекомендации ясны: меньше сидеть и больше двигаться может стать ключевой стратегией в профилактике рака.