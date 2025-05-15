Какая диета полезнее при профилактике диабета

Согласно результатам нового исследования, включение в рацион молочных продуктов лучше помогает контролировать уровень сахара в крови, чем полностью растительная диета. Все выводы опубликованы были в журнале Clinical Nutrition.

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В новом исследовании принимали участие 30 человек, придерживавшихся либо лактовегетарианской диеты (растительная пища и молочные продукты), либо веганской диеты (только растительная пища). Оказалось, что у людей из первой категории средний уровень глюкозы в крови был ниже, чем у веганов. Это стало известно после поправки на возраст, пол, индекс массы тела и исходную концентрацию глюкозы.

У тех, кто придерживался веганской диеты, после приёма пищи было больше вещества фенилаланина. Когда этого соединения много, организму может быть сложнее правильно использовать сахар. С другой стороны, у тех, кто употреблял молочные продукты, в крови были другие полезные вещества (ацетилкарнитин). Возможно, поэтому уровень сахара в крови у них оставался более стабильным в течение дня.

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Всего исследование длилось 14 дней. Диеты, которых придерживались здоровые взрослые, были идентичны по количеству калорий, белков и углеводов. Единственная разница между ними заключалась в том, что одна включала молочные продукты (около 558 г в сутки), а другая - растительные альтернативы (соевое молоко и тофу).

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