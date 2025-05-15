Ученые изобрели протез руки, управляемый мыслями

Учёные из Национального исследовательского университета БелГУ разработали уникальный протез руки, который управляется напрямую с помощью мыслей. Эта инновационная технология сочетает в себе специальные датчики, способные регистрировать нейронные сигналы мозга, и программное обеспечение, которое интерпретирует полученные команды и переводит их в действия протеза.

© runews24.ru

Благодаря этой системе пользователь сможет управлять протезом так же естественно и точно, как свою собственную руку. Такой прорыв в области медицинских технологий значительно повысит качество жизни людей с двигательными нарушениями и откроет новые возможности для восстановления утраченных функций. Учёные отмечают, что разработка адаптируется к индивидуальным особенностям каждого человека, делая управление максимально комфортным и эффективным. В настоящее время ведутся клинические испытания, а такжеРаботы по усовершенствованию системы продолжаются. Свежие достижения в области нейротехнологий позволяют создавать действительно «умные» протезы, которые взаимодействуют с человеком на уровне мыслей, что значительно расширяет границы возможностей современной медицины и робототехники.

Недавние достижения в области медицинских технологий и протезирования демонстрируют, насколько активно развивается направление восстановления утраченных функций организма. В то время как в Китае создали легкий протез руки, способный выполнять сложные движения, что открывает новые горизонты для людей с ограниченными возможностями, эксперты указывают, что некоторые методы, например имплантация груди, имеют свои ограничения и не всегда дают ожидаемый эффект. В частности, пластические хирурги подчеркивают, что при некоторых заболеваниях, например с раковыми опухолями, импланты не являются решением и проводить операцию без учета определенных факторов невозможно.