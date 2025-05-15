Разработана новая вакцина от аллергии на кошек

Разнообразие аллергий сегодня зашкаливает. Особенно в пору цветения. А вот если причина аллергии любимая кошка, то она сезона не знает. Мучает в любое время года. Ученые Сеченовского университета с коллегами из Венского медицинского университета разработали технологию по созданию нового класса рекомбинантных вакцин для лечения аллергии на кошку. От этой напасти в мире страдают более 25 процентов человек. Ключевые аллергены - белки Fel d1, Fel d4 и Fel d7, которые выделяются слюнными и сальными железами кошки.

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- Сегодня с этим недугом борются с помощью вакцин, которые созданы на основе экстрактов аллергенов, выделенных из шерсти кошки. Но соблюсти их необходимую дозировку сложно, они не охватывают весь спектр аллергенных белков, требуют многократного введения и могут вызывать аллергические побочные эффекты, - рассказал завлабораторией иммунопатологии Сеченовского университета академик Александр Караулов.

Исследователи разработали первую в мире рекомбинантную вакцину от аллергии на кошек, лишенную этих недостатков. Большинство пациентов чувствительны к конкретным кошачьим аллергенам Fel d1, Fel d4 и Fel d7. У этих белков были выявлены участки (пептиды), наиболее значимые для развития аллергических симптомов. Затем ученые соединили эти участки с белком PreS, который помогает иммунитету лучше "распознать" данные пептиды, а главное - делает их безопасными для организма, снижая риск аллергических реакций. Всего же ученые создали пять вариантов конструкции вакцины, которые различались порядком расположения пептидов.

В экспериментах на кроликах выяснилось, что вакцины вызывают выработку антител, которые блокировали до 85% реакций на кошачьи аллергены, а существующие препараты показали более слабый эффект. Кроме того, хватило всего двух инъекций вместо 6-15 у существующих препаратов. По итогам исследований отобраны две наиболее перспективные вакцины. Сейчас они готовятся к клиническим испытаниям на людях.