Сканирование показало, что происходит в мозге в момент внезапного озарения

Международная группа нейробиологов выяснила, как мозг реагирует на внезапные озарения — те самые моменты, когда решение задачи неожиданно всплывает в сознании. Оказалось, что такие вспышки прозрения не только приносят удовлетворение, но и помогают лучше запомнить полученные знания.

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Исследование проводилось учеными из Университета Дьюка (США) и двух университетов Германии. Участники решали визуальные головоломки, которые требовали распознать объекты на изображениях с минимальным количеством деталей. Во время выполнения заданий мозговая активность фиксировалась с помощью функциональной МРТ.

После каждой загадки участники сообщали, как именно пришли к ответу: внезапно или путем пошагового анализа. Спустя пять дней их снова просили вспомнить решения. Результаты показали, что те ответы, которые пришли внезапно, участники запоминали значительно лучше. Причем чем больше уверенности они испытывали в момент озарения, тем прочнее сохранялась информация в памяти.

Исследование также выявило, что в момент прозрения активизируется гиппокамп — структура мозга, отвечающая за обучение и запоминание. Кроме того, меняются паттерны нейронной активности в области, связанной с визуальным восприятием. Эти изменения делают восприятие информации более устойчивым.

Авторы считают, что такие открытия могут быть полезны для образовательных подходов. Обучение, в котором поощряются самостоятельные открытия и поиск нестандартных решений, способно значительно повысить эффективность запоминания.