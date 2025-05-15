Как выход на пенсию влияет на когнитивные способности у мужчин

Российские ученые в ходе исследования обнаружили, что с выходом на пенсию у мужчин, в отличие от противоположного пола, снижается когнитивная функция. Для поддержания ментального здоровья им необходимо продолжать активную деятельность, сообщила в пресс-центре ТАСС заведующая центра питания Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины - филиала Института цитологии и генетики СО РАН Светлана Мустафина.

"Самое интересное оказалось, что мужчины когда перестают работать, у них очень быстро падает когнитивная функция. Женщина на пенсии может найти себе занятие и поддерживать свой когнитивный статус. <…> Мужчины при этом теряют свою когнитивную функцию, поэтому им желательно находиться в социуме и активно работать, чтобы поддерживать свое ментальное здоровье", - сказала эндокринолог.

Исследование проходило на основе тестирования. Ученые ведут наблюдение с 2003 года. Выборка превышает 9,3 тыс. человек.

"Выборка большая, поэтому полученные данные значимы", - сказала ученый.

Мустафина уточнила, что ухудшение когнитивной функции часто связано с ожирением и с метаболическим синдромом, когда есть сопутствующие заболевания такие, как гипертония, холестерин.

Старший научный сотрудник, эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова уточнила, что в ходе исследования также выявлены особенности влияния семейного статуса на жизнь пожилых людей.