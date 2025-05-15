Создана вакцина для защиты от птичьего и свиного гриппа на десять лет

Ученые из Университета Небраски-Линкольна создали препарат под названием Epigraph, способный обеспечить многолетнюю защиту от вирусов гриппа у свиней, людей и птиц. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (NatCom).

© Газета.Ru

В основу разработки легли данные компьютерной системы, которая анализировала генетические коды более шести тысяч штаммов гриппа с 1930 по 2021 год. На основе этих данных был создан «вакцинный коктейль», содержащий наиболее распространенные эпитопы — участки вируса, активирующие иммунный ответ.

В ходе экспериментов свиньи, привитые новой вакциной, не проявляли признаков болезни после заражения распространенными штаммами гриппа. У них выработались антитела к вирусам, циркулировавшим среди разных видов животных десятилетиями. Иммунитет сохранялся в течение шести месяцев, а регрессионный анализ показал, что защита может длиться до 10 лет.

Epigraph оказалась значительно эффективнее существующих вакцин — как коммерческих, так и созданных на основе «дикого» вируса. Она защищает не только от подтипа H3, но и от H1 — самого генетически разнообразного и опасного, вызвавшего пандемию в 2009 году. Этот подтип чаще циркулирует у свиней и передаётся человеку.

По словам ученых, грипп A ежегодно заражает до 15% населения и уносит тысячи жизней. Из-за постоянных мутаций вируса и его способности заражать разных животных — от птиц до собак — создание универсальной вакцины долго оставалось недостижимой целью. Однако, как отмечает руководитель проекта, вирусолог Эрик Уивер, если остановить распространение вируса среди свиней, можно предотвратить и его передачу человеку.