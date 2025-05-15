Ученые выяснили, как быстрая потеря веса сказывается на психике

В последние годы растёт распространённость таких способов похудения, как использование препаратов и бариатрические операции. Однако в некоторых случаях резкое снижение веса может иметь негативные последствия для психического состояния. Напротив, снижение веса, достигнутое исключительно за счёт физической активности, неизменно положительно сказывается на психическом здоровье.

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Использование агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1) и увеличение числа бариатрических операций вызывают обеспокоенность специалистов по поводу психологических последствий быстрого снижения веса, сообщает Медскайп.

Хотя эти методы лечения приносят значительную пользу для обмена веществ, эксперты предупреждают, что люди с психическими расстройствами в анамнезе, низкой самооценкой или повышенной эмоциональной уязвимостью могут столкнуться с проблемами психологического характера из-за нейробиологических и гормональных изменений.

Дело в том, что значительная потеря веса запускает гормональные и нейробиологические адаптации, которые влияют на эмоциональную регуляцию. Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 проникают через гематоэнцефалический барьер и воздействуют на области мозга, связанные с аппетитом и получением удовольствия.

Напротив, бариатрическая хирургия изменяет секрецию периферических гормонов, которые могут косвенно влиять на дофаминергическую и серотонинергическую системы.

По словам экспертов, эти изменения в целом полезны, но могут негативно влиять на настроение эмоционально нестабильных людей.

Однако эмоциональное воздействие обусловлено не только физиологическими факторами. Восстановление самооценки после потери веса может привести к разочарованию, особенно, если ожидания пациента не оправдываются или возникают трудности с адаптацией к новому телу. Другим аспектом является прекращение компульсивного поведения, в частности – приёма пищи в ответ на стресс.

Напротив, снижение веса, достигнутое исключительно за счёт физической активности, неизменно положительно сказывается на психическом здоровье.

Систематический обзор и метаанализ, опубликованные в Journal of Affective Disorders, показали, что более высокий уровень физической активности связан с уменьшением количества суицидальных мыслей в различных возрастных группах. Регулярные физические упражнения способствуют снижению веса, улучшают настроение, уменьшают симптомы депрессии и тревожности и улучшают качество сна, что является важными факторами для эмоциональной защиты.

В целом, авторы отмечают, что, несмотря на потенциальные риски при определённых сценариях, многочисленные исследования подтвердили профиль безопасности агонистов GLP-1 и эффективность бариатрической хирургии в определённых группах населения.

«Однако важно помнить, что агонисты GLP-1 являются относительно новыми лекарственными средствами и что их исследования фазы 3 проводились в контролируемых условиях, часто исключая лиц с психическими расстройствами в анамнезе. Таким образом, только крупномасштабные и новые, более конкретные исследования позволят полностью прояснить профили безопасности этих групп населения», – считают эксперты.

В настоящее время, по их мнению, важно обеспечить работу, направленную на выявление психологических расстройств у пациентов из групп риска на ранних стадиях, и обеспечивать комплексный терапевтический подход.