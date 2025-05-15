Найден ключ к лечению опухолей гипофиза

Исследователи из Аргентины сделали важное открытие в области лечения опухолей головного мозга. Команда ученых Национального совета научных и технических исследований (CONICET) совместно с коллегами выявила белок SHP2, который играет ключевую роль в росте опухолей гипофиза. Об этом сообщает Ahora San Juan, партнер сети TV BRICS.

Гипофиз – это маленькая железа в основании головного мозга. В нем синтезируются гормоны, влияющие на метаболизм, рост и репродуктивную функцию. В некоторых случаях в гипофизе могут развиваться опухоли, которые, как отмечает издание, занимают второе место по распространенности среди всех внутричерепных образований.

Ученые обнаружили, что повышенный уровень белка SHP2 связан с ростом этих опухолей. Это открытие может помочь в создании новых препаратов, способных подавлять этот белок и замедлять развитие образований у пациентов, которые плохо реагируют на стандартную терапию.

В сообщении говорится, что существующие методы лечения, включая хирургические вмешательства и использование медикаментов, не всегда эффективны: около 50 процентов пациентов не реагируют должным образом на терапию. Однако исследователи подчеркивают, что для подтверждения действенности и безопасности новых методов лечения необходимо провести дополнительные исследования и клинические испытания.