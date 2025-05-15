Новая нанотерапия поможет людям с нейродегенеративными заболеваниями

Ученые из США и Испании разработали новый подход, который позволит бороться с прогрессированием таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз. При этих состояниях белки, присутствующие в нервной ткани, теряют правильную структуру и скапливаются вокруг нейронов, приводя к их гибели. Авторы получили молекулы — пептидные амфифилы, которые — связываются с этими белками, улучшая выживаемость нейронов. Статья опубликована в Journal of the American Chemical Society.

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По данным ВОЗ, более 50 миллионов человек по всему миру страдает от нейродегенеративных заболеваний. Большинство из них связаны с накоплением неправильно свернутых белков в мозге и постепенной гибелью нейронов. Существующие методы лечения дают ограниченный эффект, поэтому нужны новые подходы.

Международный коллектив ученых предложил решение, разработав новые молекулы на основе пептидных амфифилов, содержащих модифицированные цепи аминокислот. Эти соединения способны полимеризоваться — собираться в длинные цепочки. Их соединили с природным сахаром трегалозой — молекулой с нейропротекторными свойствами, которая снижает накопление агрегированных белков и тем самым уменьшает их нейротоксичность.

Когда пептидные амфифилы с трегалозой добавили в воду, они самособирались в нанонити. Удивительно, но трегалоза сделала эти структуры менее стабильными — и это оказалось полезным. Менее стабильные волокна активнее взаимодействовали с токсичными белками. Они связывали их и создавали безопасные гибридные структуры, неспособные проникнуть в нейроны.

Для оценки эффективности терапии ученые провели лабораторные испытания с человеческими нейронами, полученными из стволовых клеток. Микроскопия и биохимические анализы показали, что нанонити с трегалозой значительно улучшили выживаемость двигательных и корковых нейронов при воздействии токсичного белка β-амилоида.

Авторы подчеркивают, что полученные наноструктуры могут стать важным элементом комбинированной терапии, особенно на ранних стадиях болезни. Хотя до клинических испытаний еще далеко, эти результаты открывают новое направление в терапии болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза.