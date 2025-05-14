Впервые создана сыворотка, защищающая от яда 19 самых смертоносных змей
Ученые создали универсальный антидот, спасающий от яда 19 самых смертоносных змей. Правда, новый препарат пока проверили только на животных. Если бы такая сыворотка уже производилась и оказалась под рукой, удалось бы избежать трагедии в Московском зоопарке, где недавно от случайного укуса аспидной змеи погиб работник серпентария.
Сейчас препараты, способные нейтрализовать нейротоксины змеиного яда, готовят, используя антитела из крови лошадей и овец, иногда - кроликов, которым вводят мизерные дозы змеиного яда. Такие сыворотки защищают лишь от одного-двух видов змей и к тому же часто вызывают аллергию. Вот почему ученые мечтали создать более универсальный антидот, и это наконец-то удалось.
Новая сыворотка, о которой рассказал журнал Cell, защищает от яда 19 самых смертоносных змей из семейства аспидов - в него входят кобры, тайпаны и черная мамба, чей яд считается самым токсичным в мире. К слову, от укусов змей, по данным ВОЗ, ежегодно умирают 80-140 тысяч человек и еще примерно полмиллиона остаются инвалидами.
Самое любопытное, что впервые для создания антидота ученые использовали уникальные антитела из крови человека. Американец Тим Фрид всю сознательную жизнь увлекался змеями и даже пожертвовал ради своей страсти семьей - жена была категорически против домашнего серпентария и в конце концов ушла от него. После несчастного случая, когда его укусила кобра и Фрид чудом выжил, перенеся клиническую смерть, он решил посвятить жизнь созданию универсального антидота.
Тим не имеет медицинского образования, но это не помешало ему в течение многих лет сотрудничать с биотехнологической компанией Centivax, проводя над собой, прямо скажем, очень опасные эксперименты. Фрид сознательно вырабатывал у себя иммунитет к яду самых смертоносных видов змей, подвергая себя их укусам и делая инъекции яда.
От укусов змей ежегодно умирают 80-140 тысяч человек
Самоотверженность добровольца принесла потрясающий результат: группе исследователей Centivax и Колумбийского университета удалось выделить из крови Фрида антитела, способные нейтрализовать широкий спектр змеиных ядов. В испытаниях на мышах новый препарат обеспечил полную защиту от яда 13 из 19 наиболее опасных видов змей по классификации ВОЗ и частичную защиту от остальных.
Теперь ученые планируют следующую серию экспериментов в Австралии - на собаках, которые часто погибают от укусов змей. А затем предстоит оценить эффективность сыворотки у людей.