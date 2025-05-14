Исследование выяснило, от чего мужчины умирают чаще, чем женщины

Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association), показало, что мужчины сталкиваются с двойным риском летального исхода при синдроме разбитого сердца по сравнению с женщинами.

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Как передает телеканал NBC со ссылкой на исследование, эксперты проанализировали данные почти 200 тыс. американцев, госпитализированных с кардиомиопатией такоцубо с 2016 по 2020 год, передает РИА «Новости».

Согласно результатам, среди женщин смертность составила примерно 5%, в то время как среди мужчин этот показатель достигал 11%. Специалисты отмечают, что несмотря на более широкое распространение синдрома у женщин, исход для мужчин оказывается значительно опаснее.

В публикации уточняется, что женщины чаще сталкиваются с синдромом после эмоциональных потрясений, например, развода или утраты близких. Мужчины же попадают в группу риска, если переживают физические стрессовые ситуации, такие как инсульт или оперативное вмешательство.

Напомним, ученые-медики установили, что «синдром разбитого сердца» – реально существующий синдром с понятными причинами возникновения и клиническими проявлениями.

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук назвал газете ВЗГЛЯД основные симптомы панических атак. Он сообщил, что женщины страдают от этого эмоционального состояния в 2-3 раза чаще, чем мужчины. По его словам, они чаще всего возникают у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет и у женщин в возрасте от 30 до 50 лет.