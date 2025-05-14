Ученые придумали, как усилить иммунитет против респираторных болезней

Ученые придумали, как усилить иммунный ответ на респираторные заболевания. Они предлагают использовать инъекции вместе с назальными вакцинами.

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Авторами новой методики стали ученые из Йельского университета.

Как говорится в научном журнале Nature Immunology, метод, получивший название «прайм-энд-спайк», предполагает сначала внутримышечное введение мРНК-вакцины, а затем использование назального спрея, который содержит шиповидный белок вируса. В результате в дыхательный путях вырабатывается мощный иммунный ответ.

Повторное использование спрея снова усиливало реакцию иммунитета.

Ученые уверены, такой подход не просто снижает риск тяжелого течения болезни, но может предотвратить заражение.

Ранее сообщалось о создании уникальной вакцины против нескольких видов рака. Также в Новосибирске ученые смогли добиться прогресса в лечении вирусных заболеваний.