Ученые предложили новый метод лечения глиомы

Новосибирские исследователи разработали новый метод борьбы с трудноизлечимыми опухолями центральной нервной системы. Ученые предлагают комбинировать химиотерапию и терапию онколитическими вирусами.

Отмечается, что метод лечения глиом уже показал эффективность на клеточных культурах и модельных животных.

В настоящее время золотой стандарт лечения глиомы включает удаление новообразования с последующей химиотерапией и радиотерапией. Однако, нередко такая терапия оказывается малоэффективной из-за агрессивности опухоли и ее устойчивости к лечению.

Ученым Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН удалось подобрать необходимую комбинацию темозоломида и онколитического вируса, которая способна уничтожить глиому.

"Специалисты выяснили, что наиболее эффективно опухолевые клетки уничтожала комбинация, где сначала применялся онколитический вирус, потом, через 60 часов, - темозоломид", - сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири"

Испытания на лабораторных мышах прошли успешно. Совместное применение темозоломида с онколитическим вирусом позволило достичь уменьшения размеров опухолей до 96%.

Ученые утверждают, что наиболее действенный подход - обработка вирусным препаратом места нахождения опухоли сразу после ее удаления. Через 8-9 дней после этого можно начинать химиотерапию темозоломидом.

Новый метод позволит воздействовать на оставшиеся после операции опухолевые клетки и уменьшит побочные эффекты лечения.