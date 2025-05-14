В России создали таблетированный аналог «Оземпика»

Ученые Университета «Сириус» синтезировали группу соединений, которые могут лечь в основу нового отечественного лекарства для борьбы с сахарным диабетом 2-го типа и ожирением. Это будет улучшенный таблетированный аналог известного «Оземпика», об этом «Газете.Ru» рассказали в Университете «Сириус».

Ожирение и диабет опасны сами по себе, но также могут привести и к другим серьезным осложнениям, затрагивающим сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и многие органы. Сейчас самые перспективные направления медикаментозной терапии сахарного диабета 2-го типа и ожирения связаны с созданием искусственных веществ, имитирующих природный гормон пищеварительной системы человека GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1), который помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает аппетит.

В России есть инъекционные аналоги «Оземпика». Инъекции нужно делать каждый день или каждую неделю. Это не всегда удобно для пациентов. Таблетки проще использовать, они не требуют специальных навыков, в отличие от инъекций, и вызывают меньше дискомфорта. Но таблетированные варианты в Россию не поставляют.

Конечно, таблетированные варианты хуже усваиваются, чем препараты, введенные с помощью инъекции, потому что при попадании в пищеварительную систему лекарственное средство быстро разрушается желудочным соком и не успевает усвоиться, дав нужный эффект. Именно эту проблему и решили ученые.

Большинство существующих аналогов основаны на пептидах — довольно крупных молекулах, не имеющих устойчивости к желудочному соку. Ученые Университета «Сириус» использовали малые молекулы. Они значительно проще по структуре и более устойчивы к кислой среде желудка, так как их химические связи менее чувствительны к пищеварительным ферментам.