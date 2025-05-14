Ученые установили, есть ли связь между раком смартфонами

С развитием технологий научное сообщество на протяжении нескольких последних десятилетий активно исследует потенциальное воздействие мобильных телефонов на состояние здоровья людей. Некоторые исследователи предполагают наличие корреляции между использованием мобильной связи и возникновением онкологических заболеваний.

Современные мобильные устройства генерируют радиочастотные электромагнитные волны, которые классифицируются как неионизирующее излучение. Ученые подчеркивают, что энергетический уровень, присущий данному типу волн, недостаточен для повреждения структуры ДНК, в отличие от ионизирующего излучения, к примеру, рентгеновских лучей или гамма-излучения. Этот факт является аргументом для исследователей, отрицающих связь между мобильной связью и развитием рака.

В 2011 году Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицировало радиочастотное излучение от мобильных телефонов как “возможно канцерогенное для человека”, определив его в группу 2B. Несмотря на отсутствие четких доказательств канцерогенного воздействия, потенциальный риск не исключен и требует дальнейших, более глубоких исследований.

На сегодняшний день научные исследования не предоставили убедительных доказательств, подтверждающих непосредственную причинно-следственную связь между использованием смартфонов и возникновением онкологических заболеваний.