Разработан способ получения полезных веществ из крапивы

Химики Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) разработали способ получения экстракта с высоким содержанием хлорофилла из крапивы. Как рассказал ТАСС директор центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" Дмитрий Косяков, метод экологически чистый, потому что в качестве растворителя используется углекислый газ в особом состоянии.

"Из крапивы можно извлечь полезные соединения, крапива - один из чемпионов по содержанию хлорофилла, - сказал Косяков. - Углекислый газ - это вещество, которое легко переходит в сверхкритическое состояние. Если мы его нагреваем выше 33-34 градусов Цельсия и поднимаем давление до больших значений, мы получаем что-то среднее между жидким состоянием и газом. В таком состоянии углекислый газ является хорошим растворителем. Он может извлекать из разных материалов, в первую очередь растительных, полезные компоненты. И дальше их получать в чистом виде, потому что давление сбросили, флюид сразу превратился в газ, и все, что он растворил, останется в приемном сосуде. Это безвредно, экологично, пожаробезопасно".

Способ запатентован сотрудниками молодежной лаборатории химии природных соединений и биоаналитики САФУ. Он позволяет выделить экстракт крапивы с 8-процентным содержанием хлорофилла, что в несколько раз больше, чем традиционными методами. При этом продукт не содержит органических растворителей, что делает возможным его использование как пищевой добавки для детокса, нормализации работы желудочно-кишечного тракта, защиты от канцерогенов, замедления старения клеток.

Как отметил собеседник агентства, ранее в качестве растворителя обычно использовались углеводороды, например, пропан.

"В литературе известно применение других сверхкритических флюидов, но на основе углеводородов, пропан, например, использовали, он горючий. И там получают больше жирных кислот, - уточнил он. - В нашем варианте с углекислым газом способ больше ориентирован на извлечение хлорофилла".

Хлорофилл - это зеленый пигмент, который принимает непосредственное участие в фотосинтезе. Структура молекулы хлорофилла напоминает активный центр белка гемоглобина. Это обусловливает высокую биологическую активность хлорофилла, он способствует восстановлению тканей, поддерживает здоровую флору кишечника, активирует действие ферментов, которые участвуют в синтезе витаминов А, Е и К, останавливает рост бактерий в ранах, анаэробных бактерий и грибков в кишечнике, борется с токсинами, расщепляет жиры. Хлорофилл помогает удалять токсины из крови, лимфы, печени и внутриклеточных жидкостей, он является натуральным антиоксидантным средством.

Суточная потребность человека в хлорофилле - 100 мг, столько вещества содержится, например в 200 г шпината. К крапиве концентрация хлорофилла выше. Способ, разработанный в САФУ, поможет наладить производство хлорофилла и различных препаратов на его основе из отечественного сырья и в перспективе отказаться от закупки дорогостоящих импортных аналогов.