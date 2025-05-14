Ученые раскрыли тайну поиска слов в человеческом мозге

Нейробиологи из Нью-Йоркского университета совершили важное открытие, объясняющее, как наш мозг находит нужные слова во время разговора. Это может помочь в лечении пациентов с нарушениями речи, вызванными инсультами или травмами головного мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports (CellReps).

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С помощью технологии электрокортикографии специалисты изучили мозговую активность 48 пациентов и обнаружили две взаимосвязанные нейронные сети, отвечающие за процесс подбора слов.

Первая сеть, расположенная в средней и нижней лобных извилинах, занимается анализом смысла слов. Вторая, находящаяся в нижней лобной и прецентральной извилинах, управляет процессом произношения.

Особое внимание исследователей привлекла дорсальная область префронтальной коры, которая играет ключевую роль в сопоставлении звуков со смыслом.

«Наша работа впервые показала, как именно эта часть мозга участвует в процессе подбора слов», — пояснил ведущий автор исследования Лейао Ю.

Полученные результаты имеют важное практическое значение. Они могут помочь в разработке новых методов реабилитации для людей с речевыми нарушениями, а также в создании более совершенных интерфейсов «мозг-компьютер» для пациентов с тяжелыми нарушениями коммуникации.