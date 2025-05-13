Стало известно, у каких женщин риск развития рака груди втрое выше

Женщины, которые сильно прибавили в весе после 20 лет и родили первого ребенка после 30, сталкиваются с раком молочной железы в 2,7 раза чаще. К такому выводу пришли ученые из Манчестерского университета. Результаты исследования представлены на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025).

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В рамках проекта PROCAS исследователи проанализировали данные почти 50 тысяч женщин, отслеживая их вес, репродуктивную историю и диагнозы. За период наблюдения, который в среднем длился 6,4 года, рак груди был выявлен у 1702 участниц.

Как показал анализ, наибольший риск наблюдался у женщин, набравших более 30% массы тела во взрослом возрасте и имевших первые роды после 30 лет или вовсе не рожавших. По сравнению с женщинами, родившими до 30 лет и сохранившими стабильный вес, риск заболевания у них был почти в три раза выше.

Ученые подчеркивают, что именно сочетание позднего материнства и значительного увеличения веса создает наибольшую угрозу. Эти данные, по мнению авторов, помогут врачам точнее определять группы риска и разрабатывать персонализированные меры профилактики.