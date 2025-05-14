Какие продукты помогают снизить давление - исследование

Новое исследованиепоказало, что флаван-3-олы — природные соединения, содержащиеся в чае, какао, яблоках и винограде, — укрепляют сосуды и снижают артериальное давление. Особенно заметен эффект у людей с гипертонией, причем в некоторых случаях он сравним с действием лекарств. Эти простые продукты могут стать вкусным способом поддержать здоровье сердца сообщает портал Uhealthy.

© Naukatv.ru

Ученые проанализировали 145 рандомизированных контролируемых исследований, изучив влияние флаван-3-олов на сердечно-сосудистую систему. В экспериментах участники регулярно потребляли продукты, богатые этими соединениями, такие как черный и зеленый чай, темный шоколад, яблоки и красный виноград. Измерялись артериальное давление и состояние эндотелия — тонкого слоя клеток, выстилающего сосуды и регулирующего их тонус. Флаван-3-олы действуют как антиоксиданты, уменьшая воспаление и улучшая кровоток. Они стимулируют выработку оксида азота в эндотелии, что расслабляет сосуды и снижает давление.

Что обнаружили в результате исследования?

Регулярное потребление флаван-3-олов значительно снижало артериальное давление, особенно у людей с повышенными показателями. В ряде случаев эффект был близок к результатам медикаментозной терапии.

Флаван-3-олы улучшали работу эндотелия, делая сосуды более эластичными и устойчивыми к нагрузкам. Это происходило даже у людей с нормальным давлением, что говорит о широком защитном действии.

Продукты с флаван-3-олами — чай, темный шоколад, яблоки — доступны и легко интегрируются в рацион.

Ученые отметили, что это отличный способ контролировать давление и поддерживать здоровье сердца через простые и приятные изменения в питании.