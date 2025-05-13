Ученые выяснили, что ускоряет развитие болезни Альцгеймера

Американские нейрофизиологи выяснили, что сидячий образ жизни приводит к сильному уменьшению объема серого вещества мозга и к ухудшению эпизодической памяти у носителей болезни Альцгеймера даже в том случае, если они поддерживают высокий уровень физической активности. Это особенно характерно для самых уязвимых пациентов с мутацией APOE4, сообщила пресс-служба медцентра Университета Вандербильта (VUMC).

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"Проведенные нами наблюдения показывают, что носителям болезни Альцгеймера следует как можно меньше времени проводить в сидячем положении для замедления угасания их ума и памяти. Это особенно актуально для пожилых пациентов с генетической предрасположенностью к данному заболеванию - для улучшения здоровья их мозга им следует на протяжении всего дня периодически делать перерывы, вставать с места и двигаться", - пояснила профессор VUMC Анджела Джефферсон, чьи слова приводит пресс-служба медцентра вуза.

Профессор Джефферсон и ее коллеги пришли к такому выводу во время наблюдений за тем, как на протяжении семи лет менялось состояние мозга и когнитивные способности четырех сотен носителей болезни Альцгеймера возрастом в 50 лет и старше. В их число входили как носители мутации APOE4, резко повышающей вероятность развития и темпы усугубления деменции, так и пациенты без генетической предрасположенности к данному заболеванию.

В рамках этих наблюдений нейрофизиологи не только периодически отслеживали перемены в структуре мозга добровольцев при помощи томографов, но и также наблюдали за их положением и передвижениями при помощи акселерометров и других датчиков. Как отмечают профессор Джефферсон и ее коллеги, эти данные впервые позволили ученым проверить, как на развитие болезни Альцгеймера влияют два разных, но предположительно взаимосвязанных фактора - уровень физической активности и сидячий образ жизни.

Руководствуясь этой идеей, исследователи сравнили то, как менялся объем серого вещества мозга и его структура, а также когнитивные способности у добровольцев с разным образом жизни и уровнем физической активности. Это сравнение показало, что сидячий образ жизни ускорял дегенерацию мозга и ухудшал эпизодическую память у участников наблюдений даже в том случае, если они активно занимались спортом или проходили через другие физические нагрузки.

Данный эффект был наиболее заметен среди тех участников наблюдений, которые проводили в сидячем или лежачем положении порядка 1 000-1 100 минут в день - средняя толщина коры их мозга была на 6% меньше, чем у добровольцев, проводивших в сидячем положении около 500-600 минут в день. Эта было в особенности характерно для носителей одной или двух мутаций APOE4, что следует учитывать при разработке рекомендаций для самых уязвимых пациентов с болезнью Альцгеймера, подытожили ученые.

О мутации APOE4

Ген и белок APOE представляют собой одни из самых важных молекул в клетках мозга и других частях тела, связанных с обменом веществ и круговоротом холестерина и жирных кислот в организме. Появление мутации APOE4 в этом гене резко повышает вероятность развития болезни Альцгеймера - одна его мутантная копия повышает риск развития деменции в три раза, а две - в 10-12 раз. Это делает ее особенно интересной для изучения механизмов развития данного заболевания.