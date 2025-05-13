Выявлены 30 участков ДНК, связанных с развитием навязчивых состояний

Международный консорциум генетиков выявил три десятка регионов генома, связанных с развитием обсессивно-компульсивных расстройств (ОКР) и прочих навязчивых состояний. Внутри этих участков ДНК присутствует 249 генов, потенциально влияющих на вероятность развития данных нарушений психики, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Nature Genetics.

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«Мы провели пока самое масштабное полногеномное исследование по изучению генетической подоплеки ОКР, в рамках которого мы выявили три десятка участков ДНК, влияющих на развитие данных нарушений психики. В этих регионах генома содержится 249 генов, которые предположительно влияют на вероятность и особенности развития ОКР, а также 25 генов, напрямую связанных с его развитием», — пишут исследователи.

Данное открытие было совершено международным консорциумом генетиков из США, Канады, стран Европы, Австралии, Китая и других стран мира, которые совместно изучили структуру ДНК свыше 53,6 тыс. носителей обсессивно-компульсивных расстройств, а также более двух миллионов здоровых добровольцев. Ученые сопоставили структуры их геномов друг с другом, что позволило им выявить свыше 1,6 тыс. точечных мутаций, которые так или иначе влияли на вероятность развития навязчивых состояний.

Данные точечные вариации в структуре генома были распределены по трем десяткам обособленных участков ДНК, внутри которых присутствует 249 генов, предположительно связанных с развитием навязчивых состояний. Двадцать пять из них, в том числе уже известные ученым вариации в генах WDR6, DALRD3 и CTNND1, напрямую влияют на работу тех регионов мозга, сбои в работе которых часто выявляются у носителей ОКР и которые, предположительно, напрямую связаны с развитием данного отклонения психики.

В частности, многие из этих участков ДНК регулировали работу возбуждающих нейронов в гипоталамусе и гиппокампе, центре памяти в мозге человека, а также дофаминовых рецепторов в некоторых типах тормозящих нервных клеток в полосатом теле. Мутации в данных генах уже связывались в прошлом с развитием болезни Паркинсона, анорексии и синдрома Туретта, что указывает на их важную роль в работе мозга и психики человека.

Последующее изучение влияния мутаций в этих генах на работу нервной системы поможет понять, как именно развиваются навязчивые состояния и каким образом они могут быть связаны с другими сбоями в работе мозга. Понимание этого необходимо для создания первых действенных средств для надежного лечения данных форм отклонений психики, подытожили генетики.

О навязчивых состояниях

Так называемые обсессивно-компульсивные расстройства представляют собой одну из самых распространенных форм нарушений психики. При их развитии у больного постоянно появляются навязчивые мысли, от которых тот безуспешно пытается избавиться, совершая различные повторяющиеся и однотипные действия. Они часто превращаются в наборы причудливых ритуалов, от которых впоследствии крайне сложно избавиться, так как надежных методов лечения ОКР не существует.