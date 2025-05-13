Ученые рассказали об опасном паразите, убивающем человеческие клетки

Ученые рассказали об опасном паразите, который убивает человеческие клетки
Одноклеточный паразит Entamoeba histolytica каждый год заражает 50 миллионов человек, убивая около 70 000.
Так, обычно паразит Entamoeba histolytica, меняющая форму амеба, не вызывает ничего хуже диареи. Но в некоторых случаях она способна спровоцировать смертельное заболевание, разъедая язвы в толстой кишке, проникая в легкие и мозг.
Ученые заявляют, что амеба может убить все, что «бросят в ее сторону», поглотит абсолютно любую человеческую клетку. Этот паразит ускользает даже от иммунной системы, то есть против нее нет никакого средства.
Entamoeba histolytica попадает в толстую кишку после употребления человеком загрязненной еды или воды. В основном это происходит в странах с плохой санитарией.
Подробнее читайте в материале Planet-today.