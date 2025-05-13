Ученые рассказали об опасном паразите, убивающем человеческие клетки

Одноклеточный паразит Entamoeba histolytica каждый год заражает 50 миллионов человек, убивая около 70 000.

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Так, обычно паразит Entamoeba histolytica, меняющая форму амеба, не вызывает ничего хуже диареи. Но в некоторых случаях она способна спровоцировать смертельное заболевание, разъедая язвы в толстой кишке, проникая в легкие и мозг.

Ученые заявляют, что амеба может убить все, что «бросят в ее сторону», поглотит абсолютно любую человеческую клетку. Этот паразит ускользает даже от иммунной системы, то есть против нее нет никакого средства.

Entamoeba histolytica попадает в толстую кишку после употребления человеком загрязненной еды или воды. В основном это происходит в странах с плохой санитарией.

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