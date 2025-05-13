Развеян миф о функциях двух полушарий мозга

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что, вопреки популярным мифам, мозг не делится строго на «логическое левое» и «творческое правое» полушария. Однако при восприятии визуального пространства каждое полушарие продолжает обрабатывать противоположную сторону поля зрения. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropsychologia.

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«Разговоры о том, что у кого-то преобладает правое или левое полушарие, не имеют научного обоснования. Вы думаете всем мозгом», — подчеркивает профессор Эрл К. Миллер, один из авторов исследования.

Тем не менее, при восприятии визуальных стимулов нейроны активируются асимметрично: левая часть мозга отвечает за правую сторону взгляда, а правая — за левую. Такое разделение, по словам Миллера, позволяет избежать «слепых зон» и повысить эффективность восприятия.

Хотя традиционно считалось, что уже на уровне префронтальной коры информация сливается в единую картину, ученые обнаружили, что даже там сохраняется смещение в сторону «контралатерального» полушария — противоположного по отношению к источнику визуального сигнала. Это подтверждается измерениями мозговой активности: волны гамма-диапазона усиливаются в том полушарии, которое обрабатывает соответствующую часть поля зрения.

Ранее проводимые исследования также показали, что люди и животные лучше запоминают объекты, когда они распределены между сторонами поля зрения, что ученые называют «двусторонним преимуществом». Однако оно не идеально: человек способен отслеживать только по одному объекту с каждой стороны.

Однако, несмотря на такое функциональное разделение, людям не трудно наблюдать за объектом, перемещающимся из одной части поля зрения в другую. Как объясняют авторы, мозг быстро «передает» информацию между полушариями, подобно тому, как сигнал переключается между базовыми станциями сотовой связи. Это обеспечивает непрерывное и цельное восприятие окружающего мира.