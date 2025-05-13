Ученые раскрыли причину большого количества смертей в ковид

Пандемия ковид унесла миллионы жизней. Ученые попытались выяснить, что стало причиной смертей и пришли к неожиданному открытию. Оказалось, многие смерит не связаны с SARS-CoV и цитокиновым штормом.

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, что стало причиной высокой летальности среди пациентов, больных коронавирусом.

В частности, американские исследователи доказали с помощью искусственного интеллекта, что большое количество смертей не связано непосредственно с COVID-19.

Исследование провела команда ученых из Северо-Западного университета. Они изучили данные более чем 500 пациентов, зараженных ковид, 190 из которых были госпитализированы из-за развития осложнений на фоне болезни. У всех проявились проблемы с дыханием.

В результате одним из них удалось выжить, а другим – нет.

Проведя исследование, они обнаружили, что причиной смертей является не цитокиновый шторм, а развитие у пациентов ВАП - пневмонии, которая возникает на фоне подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Часто у пациентов, находящихся на ИВЛ, развивается бактериальная инфекция. Это и становилось роковым фактором, пишет AKPARS.

Ранее ученые нашли связь между бактериями в полости рта и болезнями сердца.