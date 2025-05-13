Создан прототип оптоэлектронного устройства для биомедицины

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" и Государственного оптического института им. С. И. Вавилова (ГОИ им. С. И. Вавилова) создали прототип оптоэлектронного устройства, перспективного для лазерных технологий и биомедицины. Разработка позволит упростить и удешевить создание оптического компонента - жидкокристаллического вращателя плоскости поляризации, который необходим для перестройки параметров излучения в оптоэлектронике, сообщили ТАСС в пресс-службе ЛЭТИ.

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«Управление поляризацией света является известной задачей. Однако разработка тонкопленочной ячейки, которую можно производить в России без использования импортных материалов, представляет собой значительную инженерную проблему. Мы оптимизировали каждый этап технологии - от обработки контактной поверхности до выбора ЖК-композита, чтобы добиться воспроизводимой технологии, пригодной для тиражирования в реальных условиях», — привели в пресс-службе слова аспиранта кафедры Фотоники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Ларисы Федоровой.

Оптические компоненты играют ключевую роль в биомедицинских устройствах, обеспечивая высокую точность и эффективность в диагностике, лечении и исследованиях различных заболеваний. Среди устройств - лазерные системы для хирургии, оптические томографы, спектрометры, биосенсоры и микроскопы. Основную роль в работе таких компонентов играет поляризация излучения - выделение лучей с определенной ориентацией электрического вектора из естественного света. Если управлять углом поворота плоскости поляризации, можно, например, повысить четкость и контрастность изображений в любом дисплее.

Перспективы разработки

Это может быть реализовано с помощью жидкокристаллических вращателей - оптоэлектронных устройств, которые представляют собой слой жидких кристаллов, заключенный между прозрачными электрическими контактами. Управление углом с помощью такого устройства происходит благодаря приложению электрического поля к жидким кристаллам. В России в текущих экономических условиях существует острая необходимость в подобных электронных компонентах. Исследователи ищут способы менее дорогостоящего и трудоемкого создания жидкокристаллического вращателя плоскости поляризации, что позволит сделать технологию более доступной для многих компаний.

По данным пресс-службы, ученые ЛЭТИ и ГОИ им. С. И. Вавилова создали жидкокристаллическое устройство, представляющее собой сэндвич-структуру из оптических подложек с нанесенными прозрачными контактами, ориентирующих слоев и жидкокристаллической среды. На данный момент оно позволяет оперативно перестраивать параметры устройств под необходимую задачу. В дальнейшем они планируют достигнуть необходимого распределения жидких кристаллов. Им предстоит разработать новые подходы, которые позволят улучшить характеристики жидкокристаллических устройств, а также повысить их производительность и надежность в различных условиях эксплуатации.