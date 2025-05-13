Российские ученые научили нейросеть вычислять пьяных по голосу

Российские учёные научили нейросеть вычислять пьяных по голосу. Пришлось напоить сотни человек
Специально обученная нейросеть теперь умеет по голосу определять, пил человек алкоголь или нет. Этот навык искусственный интеллект приобрёл благодаря учёным из Нижнего Новгорода и Томска. Они привлекли к эксперименту 600 человек, часть из них пришлось слегка подпоить. Рассказываем, что из этого вышло и чем может быть полезно такое умение нейросети.
Как обучали нейросеть
Часть участников во время эксперимента были в состоянии среднего опьянения — у них в крови было 1,5 промилле алкоголя.
Чтобы достичь такой степени опьянения, человеку весом 60 кг нужно выпить примерно две стопки водки.
Все добровольцы читали скороговорки под запись.
Аудио потом расшифровали с помощью спектрального анализа голоса и «скормили» нейросетям.
Лучшие из них научились отличать пьяную речь от трезвой, рассказали в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского.
Результаты исследования опубликовал журнал The European Physical Journal Special Topics.
Где это пригодится
Учёные полагают, что технология будет полезна, чтобы следить за состоянием сотрудников колл-центров.
Система сможет автоматически по записям разговора с клиентом понять, был ли работник нетрезв в момент беседы, сообщила автор исследования, заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарева.
Причём для нейросети неважно, на каком языке говорит человек и есть ли на записи фоновый шум.
Такой способ выявления пьяных пригодится для повышения общественной безопасности, когда нет возможности проверить человека на содержание алкоголя в крови или воздухе, добавила она.
Ранее эксперты рассказали «Секрету», почему не стоит слишком откровенничать с нейросетями. Как чат-боты собирают информацию и каким образом она может попасть потом в открытый доступ — читайте по ссылке.