У подростков с ожирением некоторые области мозга оказались больше

Ferra.ru

Согласно результатам новой работы, представленным на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025), подростки, страдающие ожирением, имеют ряд увеличенных областей мозга. Включая те, что связаны с обучением, памятью, контролем эмоций.

У подростков с ожирением нашли изменения в мозге
© Ferra.ru

За период с 1990 по 2022 год доля детей и подростков во всём мире, страдающих ожирением, увеличилась более чем в четыре раза среди девочек (с 1,7% до 6,9%) и среди мальчиков (с 2,1% до 9,3%).

В рамках нового исследования доктор Де Мораес и его коллеги из США, Бразилии и Испании провели анализ данных 3320 участников исследования ABCD. Это продолжающееся исследование, направленное на изучение влияния детского опыта на здоровье и развитие мозга.

© Sloan Natural Health Center

Участников исследования набрали из городов в 17 штатах. Наблюдали за ними четыре года: с 2016–2018 по 2020–2022 гг. Исходный средний возраст добровольцев составлял 9,9 лет, 47,4% из них были женского пола.

У подростков с абдоминальным ожирением некоторые области мозга имели больший объём. Самые значительные изменения были в гиппокампе, который участвует в памяти и обучении, и в миндалевидном теле, которое регулирует эмоции. У подростков с ожирением гиппокамп оказался примерно на 6,6% больше, а миндалевидное тело - больше примерно на 4,3%, чем у тех, у кого нет ожирения. Особенно большим миндалевидное тело было у подростков с очень высоким уровнем абдоминального жира (соотношение талии к росту более 0,5). Это вызывает у специалистов опасения, что избыточный жир в организме влияет на обработку мозгом эмоций.

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