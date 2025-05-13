У подростков с ожирением нашли изменения в мозге

Согласно результатам новой работы, представленным на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025), подростки, страдающие ожирением, имеют ряд увеличенных областей мозга. Включая те, что связаны с обучением, памятью, контролем эмоций.

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За период с 1990 по 2022 год доля детей и подростков во всём мире, страдающих ожирением, увеличилась более чем в четыре раза среди девочек (с 1,7% до 6,9%) и среди мальчиков (с 2,1% до 9,3%).

В рамках нового исследования доктор Де Мораес и его коллеги из США, Бразилии и Испании провели анализ данных 3320 участников исследования ABCD. Это продолжающееся исследование, направленное на изучение влияния детского опыта на здоровье и развитие мозга.

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Участников исследования набрали из городов в 17 штатах. Наблюдали за ними четыре года: с 2016–2018 по 2020–2022 гг. Исходный средний возраст добровольцев составлял 9,9 лет, 47,4% из них были женского пола.

У подростков с абдоминальным ожирением некоторые области мозга имели больший объём. Самые значительные изменения были в гиппокампе, который участвует в памяти и обучении, и в миндалевидном теле, которое регулирует эмоции. У подростков с ожирением гиппокамп оказался примерно на 6,6% больше, а миндалевидное тело - больше примерно на 4,3%, чем у тех, у кого нет ожирения. Особенно большим миндалевидное тело было у подростков с очень высоким уровнем абдоминального жира (соотношение талии к росту более 0,5). Это вызывает у специалистов опасения, что избыточный жир в организме влияет на обработку мозгом эмоций.

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