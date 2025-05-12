Ученые обнаружили новое средство против болезни Альцгеймера

Антиретровирусные препараты, применяемые при ВИЧ и гепатите B, могут значительно снижать риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из США. Результаты научной работы опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

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Особое внимание ученые уделили нуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы (НИОТ). Эти лекарства способны подавлять воспалительные процессы в организме за счет блокировки инфламмасом — внутриклеточных комплексов, запускающих воспаление. Хроническое нейровоспаление сегодня считается одним из ключевых факторов развития болезни Альцгеймера.

Команда проанализировала данные из двух крупнейших страховых баз: базы данных Управления по здоровью ветеранов США (11 миллионов человек) и коммерческой базы MarketScan (158 миллионов пациентов).

В исследование были включены более 270 тысяч человек старше 50 лет, которые принимали НИОТ, но страдали болезнью Альцгеймера на момент начала наблюдений. При анализе учитывались многочисленные факторы, включая возраст, сопутствующие заболевания, психическое здоровье и биохимические показатели.

Результаты оказались обнадеживающими: каждый год терапии НИОТ снижал риск развития болезни Альцгеймера на 4-10%. После коррекции различий между исследуемой и контрольной группами этот показатель достигал 13%, а при учете риска летального исхода снижение составляло до 37%.

Следующим шагом, считают ученые, должны стать дополнительные клинические испытания. Исследователи планируют проверить возможность применения антиретровирусных препаратов для профилактики или замедления болезни Альцгеймера у более широкой группы пациентов.