Найден способ проверять поддельные лекарства и медицинские данные

Учёные Южно-Уральского государственного университета вместе с коллегами из Индии, Албании, Мексики и Ирака разработали систему, основанную на блокчейне, которая поможет защитить лекарства от подделок и сохранить медицинскую информацию. Как рассказал старший научный сотрудник ЮУрГУ Мостафа Аботалеб, пандемия COVID-19 и развитие 5G-технологий значительно ускорили цифровизацию в медицине, что сделало внедрение таких решений особенно актуальным.

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Блокчейн-технология позволяет каждому препарату присваивать уникальный код, который невозможно подделать. Это поможет решить проблему контрафактной продукции, пояснил учёный. Кроме того, блокчейн можно интегрировать с искусственным интеллектом, чтобы защищать личные данные пациентов. В рамках исследований технология тестировалась на крупных медицинских системах, показав высокий уровень безопасности и низкую задержку в обработке данных.

Тесты продемонстрировали, что блокчейн сохраняет производительность даже при увеличении нагрузки. По словам Аботалеба, такие системы могут использоваться для хранения медицинских записей, к которым доступ будут иметь только пациент и врач. Учёные уверены, что предложенное решение станет революцией в здравоохранении и поможет улучшить качество медицинских услуг.