Когда пройдут испытания единой вакцины против гриппа от «Нацимбио»

Холдинг "Нацимбио" (входит в Ростех) продолжает разрабатывать комбинированную вакцину против гриппа и ковида с другим партнером, сотрудничество с компанией "Артген биотех" приостановлено, сообщил Ростех. Испытания единой вакцины ожидаются в ближайшем будущем.

"С компанией "Артген биотех" совместные работы пришлось приостановить, так как мы выявили замечания к процессу разработки препарата на стороне партнера. В соответствии с условиями соглашения компания "Артген биотех" должна разрабатывать препарат и осуществлять доклинические исследования, а наш холдинг "Нацимбио" - проводить фазы клинических исследований и регистрацию вакцины. Поскольку недостатки не были устранены, холдинг принял решение не начинать клинические исследования", - говорится в сообщении Ростеха.

При этом в госкорпорации отметили, что в случае устранения замечаний сотрудничество с "Артген биотех" может быть продолжено, например, в части поставки антигенов вирусов гриппа.