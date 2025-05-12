У терапии опухолей CAR-T обнаружили побочный эффект

Молекулярные биологи из США доказали, что иммунотерапия на базе "перепрограммированных" Т-клеток иногда вызывает сбои в работе вспомогательных клеток мозга, что способствует развитию затуманенного сознания и других форм легкой когнитивной дисфункции. Это объясняет наличие жалоб на подобные проблемы у пациентов после CAR-T иммунотерапии, сообщила пресс-служба медшколы Стэнфордского университета.

"Данная форма иммунотерапии обладает гигантским потенциалом - уже сейчас мы видим, что CAR-T терапия спасает жизни тех пациентов, которые в противном случае умерли бы от агрессивных форм опухолей. Тем не менее, нам важно знать, какие долгосрочные побочные эффекты она вызывает, в том числе выявленные нами когнитивные проблемы. Это необходимо для создания подходов для борьбы с ними", - пояснила профессор Стэндфордского университета Мишель Монье, чьи слова приводит пресс-служба медшколы вуза.

Биологи совершили это открытие при всестороннем изучении того, как CAR-T, нацеленная на борьбу с разными типами опухолей в разных частях тела пациента, воздействует на нервную систему нескольких десятков лабораторных мышей. Интерес ученых к изучению подобных взаимодействий был связан с тем, что некоторые пациенты, прошедшие курс CAR-T терапии, впоследствии жаловались на легкие проблемы с памятью и другие когнитивные нарушения.

Для раскрытия природы этих проблем ученые вырастили мышей, в чье тело они ввели культуры клеток пяти различных форм рака, в том числе меланомы (рака кожи), двух форм остеосаркомы (рака костей), глиомы (рака мозга) и острого лимфобластного лейкоза (рака крови). После образования опухолей исследователи попытались уничтожить их при помощи CAR-T терапии и проследили за тем, как данная процедура повлияла на работу нервной системы грызунов и на их способность искать выход из лабиринта и распознавать знакомые предметы.

Оказалось, что иммунотерапия от всех пяти форм опухолей действительно значимым образом ухудшила когнитивные способности грызунов, что сопровождалось значительными изменениями в работе вспомогательных клеток в белом веществе их мозга. Эти перемены выражались в том, что два типа этих клеток, микроглия и олигодендроциты, начали вырабатывать большое количество сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений и повреждению миелиновой оболочки нервных окончаний.

В этом отношении, как отмечают исследователи, побочный эффект от иммунотерапии был сравним с тем, как меняется работа вспомогательных клеток мозга у носителей рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний, связанных с нарушением целостности миелина. Подавление выработки одного из этих сигналов, молекулы CCR3, защитило грызунов от развития проблем с памятью, что дает надежду на создание подходов, защищающих пациентов от когнитивных проблем после иммунотерапии, подытожили биологи.

О CAR-T иммунотерапии

CAR-T-терапия представляет собой пока самую успешную форму иммунотерапии рака, которая применяется в медицинской практике. В ее рамках врачи извлекают из тела пациента множество Т-клеток, особым образом перепрограммируют их и возвращают в организм больного. На текущий момент существует несколько одобренных терапий на базе T-клеток, направленных на борьбу с разными формами миеломы, лимфомы и лейкемии.