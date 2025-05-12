Оптоволокно превратили в микрофонарь для изучения сосудов

Исследователи из России и Швейцарии выяснили, что полое оптоволокно для медицинских зондов можно превратить в миниатюрный фонарь, позволяющий "подсвечивать" сосуды и другие полости внутри организма, если внедрить в этот материал квантовые точки и специальные полимерные мембраны. Об этом сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Медицинский зонд, оснащенный предложенным источником света, может использоваться для исследования поверхностей, визуализации биологических тканей, удаления патологических образований с помощью так называемой фотодинамической терапии и решения других задач. Также получившаяся оптическая система перспективна для создания лазеров с оптической накачкой, работающих в довольно широком диапазоне длин волн", - говорится в сообщении.

Данная модификация оптоволокна была разработана группой российских и швейцарских исследователей под руководством профессора "Сколтеха" Дмитрия Горина в рамках проекта, нацеленного на поиски медицинских применений для оптоволокна с полой сердцевиной. Подобные структуры из стекла в теории могут использоваться в качестве очень тонких и многофункциональных зондов для изучения полых органов, однако для этого необходимо встроить в них инструменты и сенсоры.

Исследователи сделали большой шаг к решению этой задачи, разработав подход, позволяющий использовать оптоволокно с полой сердцевиной в качестве основы для очень компактных и ярких источников света, в том числе лазеров с настраиваемой длиной волны излучения. Последний был бы весьма полезен на конце эндоскопического зонда как с точки зрения диагностики, так и с точки зрения терапии.

В прошлом, созданию подобных источников света мешали высокие потери интенсивности излучения, что российским и швейцарским физикам удалось преодолеть, покрыв внутреннюю поверхность оптоволокна при помощи прослойки из полимерных материалов, покрытой квантовыми точками. Они представляют собой наночастицы, чьи размеры и форма подобраны таким образом, что они ведут себя как искусственный атом. Они способны взаимодействовать с волнами света, поглощать их и преобразовать в другие формы колебаний.

Экспертам удалось подобрать такую методику нанесения квантовых точек и последующей обработки оптоволокна, которая позволяет снизить оптические потери и превратить данный материал в миниатюрный источник света, пригодный для изучения сосудов и создания различных оптических приборов. В частности, если встроить в это оптоволокно зеркала, то его можно превратить в компактный и гибко настраиваемый источник лазерного излучения, что также можно использовать в медицинских целях, подытожили физики.