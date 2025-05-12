У яичного белка нашли необычное свойство

Исследователи из Университета Северной Каролины выяснили, что яичный белок может стимулировать выработку вещества, ослабляющего слизистую оболочку кишечника. Результаты исследования опубликованы в The ISME Journal.

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В рамках эксперимента ученые кормили мышей диетами, каждая из которых включала только один источник белка: яичные белки, сою, дрожжи или коричневый рис. Уже спустя неделю анализ микробиоты показал существенные изменения. Используя методы метагеномики и метапротеомики, исследователи зафиксировали, что белок различного происхождения по-разному влияет на микробную активность и метаболические функции кишечника.

«Каждое изменение источника белка вызывало заметные сдвиги в микробиоме, — рассказал постдокторант Альфредо Блейкли-Руис. — Особенно сильный эффект наблюдался при употреблении коричневого риса, дрожжей и яичного белка».

Некоторые диеты увеличивали активность микробов, расщепляющих аминокислоты, поступающие с пищей. Исследователи объяснили, что продукты распада аминокислот могут влиять как на общее здоровье, так и на связь между кишечником и мозгом.

Также было обнаружено, что так называемые гликаны — сложные углеводы, присоединенные к белкам, — влияют на то, как микробы производят ферменты. В частности, одна из бактерий, активировавшаяся на диете с яичным белком, начала вырабатывать ферменты, аналогичные тем, что расщепляют муцин — защитное вещество слизистой оболочки кишечника. Это может указывать на потенциальный риск для здоровья пищеварительной системы при определенных типах белковой диеты.