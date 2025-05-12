ИИ научился создавать молекулы ДНК для точного управления генами

Искусственный интеллект впервые создал молекулы ДНК, которые точно управляют генами в клетках млекопитающих.

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Ученые из Центра геномного регулирования в Испании разработали ИИ, который может проектировать искусственные энхансеры — короткие фрагменты ДНК, управляющие экспрессией генов. Эти молекулы могут «включать» или «выключать» гены в конкретных клетках, например, заставлять стволовые клетки превращаться в клетки крови.

Для тестирования технологии ученые синтезировали более 64 000 таких энхансеров и проверили их на клетках крови мышей. ИИ создавал последовательности длиной около 250 букв, которые были доставлены в клетки с помощью вирусов. В результате гены включались только в нужных клетках, что подтверждали флуоресцентные метки.

Исследователи считают, что такие ИИ-разработанные молекулы могут изменить подход к лечению генетических заболеваний, делая терапию точнее и безопаснее.

Теперь ученые планируют создать еще более сложные энхансеры для персонализированной медицины.