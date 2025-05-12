Ученые рассказали об удивительной способности при редкой генетической мутации

Некоторым людям достаточно всего трех часов сна в сутки, и теперь исследователи выявили еще одну генетическую причину этого феномена.

В центре внимания оказалась редкая мутация в гене SIK3, который играет роль в регуляции обменных процессов в мозге и, вероятно, влияет на потребность во сне, сообщает МК.

Авторы исследования отмечают, что мутация не приводит к сонливости или проблемам со здоровьем — наоборот, она встречается у людей, которые чувствуют себя энергично и нормально функционируют при значительно сокращенном сне. В других исследованиях команда уже обнаружила четыре гена, мутации в которых связаны с феноменом естественного короткого сна.

«Их организм просто работает более эффективно во время сна», — поясняет соавтор исследования, нейробиолог Ин Хуэй Фу из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

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