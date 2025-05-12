Какое изменение образа жизни может отсрочить деменцию на годы

Американские учёные провели масштабное исследование и пришли к однозначному выводу. Потеря слуха существенно увеличивает риск развития дегенеративных процессов головного мозга. Исследование опубликовано в журнале JAMA Otolaryngology.

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Учёные Университета Джона Хопкинса изучили состояние здоровья почти трёх тысяч пожилых людей. Оказалось, что практически каждая третья диагностированная деменция связана с ухудшением слуха.

Это говорит о том, что лечение потери слуха может отсрочить развитие деменции у большого числа пожилых людей.

По словам авторов исследования, раннее решение проблемы потери слуха может отсрочить развитие когнитивных нарушений на несколько лет.