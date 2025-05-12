Синтезированы новые обезболивающие с низкой токсичностью

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) синтезировали новый класс органических соединений, обладающих выраженным обезболивающим действием и минимальной токсичностью. Эти вещества могут стать основой для безопасных анальгетиков будущего, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

"По сравнению с контрольной группой синтезированные соединения в два раза увеличивают время до появления болевой реакции. А проверка веществ на острую токсичность позволила отнести их к IV классу - "практически нетоксичным препаратам". Даже в высоких дозах (1500 мг/кг) они не привели к гибели животных. Продукт демонстрирует выраженную обезболивающую активность в сочетании с низкой токсичностью, что подчеркивает перспективность дальнейших исследований этого класса соединений", - рассказала доцент кафедры "Химические технологии" ПНИПУ, кандидат химических наук Екатерина Денисламова.

По словам ученых, в качестве универсальной основы для лекарств, которую можно легко модифицировать, на сегодняшний день наибольший интерес представляют производные 3-имино(гидразоно)фуран-2(3H) благодаря простоте их получения, а также высокой химической активности. Они также обладают широким спектром биологических действий: обезболивающим, противовоспалительным, противомикробным, противораковым.

На базе этих веществ в ПНИПУ совместно с исследователями из Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) Минздрава РФ, ИТМО, Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и Нижегородского государственного университета (ННГУ) синтезировали новый класс соединений - N-алкил-4-арил-2-ароилгидразинилиден-4-оксобутанамиды, которые могут стать основой для создания перспективных препаратов. В ходе синтеза ученые получили несколько видов производных в виде растворимых бесцветных кристаллов. Обезболивающий эффект химики проверяли на белых мышах.

Как пояснили в университете, новые соединения сочетают простоту синтеза, высокую химическую активность и безопасность, что перспективно для создания новых обезболивающих препаратов с наименьшими побочными эффектами. Статья с результатами исследования опубликована в "Российском химическом журнале" за 2025 год.