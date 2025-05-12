Найден способ лечения рака без ухудшения качества жизни пациента

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (СГУ) предложили использовать терагерцовое излучение для лечения рака. Это позволит создавать методы терапии, которые не будут ухудшать качество жизни пациента, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Терагерцовые фотоны имеют низкую энергию, поэтому такое излучение является неионизирующим в отличие от рентгеновского и не наносит вреда живым тканям", - приводятся слова руководителя исследования, заведующего кафедрой оптики и биофотоники Института физики СГУ Валерия Тучина.

В ходе масштабного исследования научный коллектив сделал несколько выводов. Ключевое открытие связано с воздействием на молекулы воды, из которых на 70-90% состоят клетки человека. Как пояснили в Минобрнауки, терагерцовые волны заставляют эти молекулы колебаться, что приводит к важным изменениям: нарушается структура мембран раковых клеток, активируются естественные защитные механизмы, замедляется процесс деления опухолевых клеток.

По информации ведомства, современные методы лечения часто сопровождаются тяжелыми побочными эффектами. Результаты нового исследования могут стать основой для разработки принципиально новых, неинвазивных методов терапии.

"В перспективе использование терагерцового излучения позволит, не ухудшая качества жизни пациента, проводить коррекцию функционирования клеток опухоли", - цитируется доцент Института физики СГУ Андрей Рытик.

В пресс-службе отметили, что терагерцовое излучение уже применяется в системах безопасности, например, в аэропортах, что подтверждает его безопасность для человека при правильном использовании. В диагностических целях используются малые интенсивности излучения, не вызывающие теплового эффекта.

Проект поддержан грантом Российского научного фонда и согласуется со стратегическими исследованиями СГУ в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".