Онищенко оценил запрет Трампа на исследование вирусов

После того, как Штатах прекратили финансирование исследований, связанных с вирусами, это решение прокомментировал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Просто запретить научные исследования в этой области - это неправильно, не в интересах Соединенных Штатов. Появятся новые вирусы, а против них не будет ничего», – заявил он в интервью РИА Новости.

Онищенко добавил, что отсутствие исследований не позволит своевременно создавать нужные вакцины.

Ранее «СП» сообщала о том, что первые признаки рака появляются за много лет до того, как в организме полностью формируется опасная опухоль.