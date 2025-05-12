У антидепрессанта обнаружены опасные побочные эффекты для подростков

Американские ученые из Техасского университета в Эль-Пасо обнаружили тревожные долгосрочные последствия приема флуоксетина (известного как прозак) в подростковом возрасте. Оказалось, что самки мышей, получавшие этот антидепрессант в период взросления, во взрослом возрасте демонстрировали повышенную чувствительность к боли и сниженную массу тела. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Psychiatric Research (JPR).

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Флуоксетин относится к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и широко назначается подросткам при депрессии, тревожных расстройствах и ПМС. Во время пандемии COVID-19 его применение среди молодежи, особенно девушек, резко возросло из-за ограниченной доступности психотерапии.

Новое исследование показывает, что препарат может влиять не только на эмоциональное состояние, но и на сенсорные системы.

В ходе эксперимента одна группа грызунов получала флуоксетин в дозе, эквивалентной человеческой, в течение 15 дней в подростковом возрасте, другая — обычную воду.

Через три недели после отмены препарата (когда животные стали взрослыми) исследователи провели тест на чувствительность к боли, помещая грызунов на нагретую поверхность. Оказалось, что мыши, получавшие флуоксетин, реагировали на боль быстрее — это указывает на развитие гипералгезии (повышенной болевой чувствительности).

Кроме того, у этих мышей сохранялся меньший вес по сравнению с контрольной группой, хотя их подвижность не нарушалась.

Серотонин, на который воздействует флуоксетин, играет ключевую роль не только в настроении, но и в обработке боли. Подростковый возраст — критический период для развития мозга, и вмешательство в серотониновую систему может привести к долгосрочным изменениям в работе префронтальной коры и других областей, отвечающих за восприятие боли.

Кроме того, предыдущие исследования связывали прием флуоксетина с повышением уровня воспалительных маркеров, таких как интерлейкин-6, что также может влиять на болевую чувствительность.

Исследователи планируют изучить, как флуоксетин влияет на конкретные зоны мозга, включая префронтальную кору и гипоталамус. Пока же врачам рекомендуется тщательно взвешивать риски и пользу при назначении СИОЗС подросткам.