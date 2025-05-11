Ученые научились предсказывать рост человека

Шведские ученые из Гётеборгского университета обнаружили, что модели роста ребенка в первые два года жизни могут предсказать его рост в подростковом возрасте и во взрослой жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Pediatric Research (PedRes).

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Команда проанализировала данные 4700 человек из когортного исследования GrowUp Gothenburg, родившихся между 1974 и 1990 годами.

Они выяснили, что 38% различий в пубертатном росте объясняются ранним развитием, 67% разницы в росте взрослых связаны с динамикой роста в детстве, 60% зависят от размера при рождении и 37% — от среднего роста родителей.

«Хотя ранний рост важен для пубертатного и взрослого роста, на время полового созревания сильнее влияют генетика и окружающая среда», — пояснила ведущий автор исследования, доктор Карин Скогастьерна из Гетеборгского университета.

Ученые планируют продолжить работу, чтобы понять, как раннее развитие связано с долгосрочным здоровьем и социально-экономическим благополучием.