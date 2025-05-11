В овощах и фруктах нашли вещество, сохраняющее эластичность сосудов

Ученые из Университета Линца нашли в овощах и фруктах соединение фисетин, способное защищать от артериосклероза — затвердения сосудов из-за отложения кальция в их стенках. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging-US.

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Команда изучила влияние фисетина — флавонола с противовоспалительными и сенолитическими свойствами — на кальцификацию сосудистых гладкомышечных клеток. Эксперименты проводились как на клеточных культурах человека, так и на животных моделях.

Особое внимание было уделено условиям, приближенным к патологиям, способствующим кальцификации сосудов. В частности, использовалась сыворотка крови пациентов, проходящих диализ, а также высокие дозы витамина D, вызывающие ускоренную кальцификацию у лабораторных мышей.

Исследователи выяснили, что фисетин оказывает защитное действие за счет подавления сигнального пути p38 MAPK, ключевым элементом которого является фермент DUSP1. В клетках, лишенных DUSP1, защитный эффект фисетина исчезал, что подтверждает критическую роль этого молекулярного механизма.

Исследование углубляет понимание того, как различные компоненты рациона питания влияют на здоровье сосудов на молекулярном уровне. По мнению ученых, фисетин может стать перспективной основой для разработки новых диетических добавок или терапевтических стратегий. Особенно важными они станут для пациентов с хроническими заболеваниями почек, у которых нередко развивается ускоренный атеросклероз.

Также фисетин можно будет использовать для профилактики таких серьезных состояний, как ишемическая болезнь сердца, различные виды аритмий и сердечная недостаточность.