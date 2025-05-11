В полости рта нашли бактерию, способную вызвать проблемы с сердцем

Бактерия Porphyromonas gingivalis, вызывающая заболевания десен, может проникать в сердце и вызывать рубцевание тканей, которое ведет к фибрилляции предсердий. К такому выводу пришли ученые из Университета Хиросимы. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

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Фибрилляция предсердий (ФП) — опасное нарушение сердечного ритма, повышающее вероятность инсульта и сердечной недостаточности. Ранее опубликованные исследования показали: наличие пародонтита увеличивает риск ФП на 30%. Такой эффект связывают с системным воспалением, вызванным реакцией иммунитета на инфекцию в деснах.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи внедрили агрессивный штамм P. gingivalis в зубную пульпу мышей. К 18-й неделе у инфицированных животных риск развития ФП возрос в шесть раз (30% против 5% в контрольной группе). У них также наблюдалось усиленное образование фиброзной ткани — 21,9% против 16,3%.

Анализ тканей подтвердил наличие бактерий в левом предсердии сердца, где они вызвали структурные повреждения. У зараженных мышей также были разрушены зубы и пульпа, что указывало на успешное моделирование пародонтита.

Наблюдение за 68 пациентами с ФП показало схожие результаты — P. gingivalis в большом количестве обнаруживалась в сердечной ткани, особенно у людей с тяжелой формой заболевания десен.

По словам ученых, бактерия способна «укрываться» внутри клеток и избегать атак иммунной системы, вызывая хроническое воспаление. Исследователи подчеркивают: гигиена полости рта может быть важной мерой профилактики не только стоматологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний.