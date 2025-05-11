Во льдах Гренландии найден жизнеспособный древний вирус

Датские ученые из Орхусского университета обнаружили в ледяных кернах Гренландии жизнеспособные гигантские вирусы возрастом около 48 500 лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Microbiome.

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Исследователи изучали образцы темного льда, красного снега и криоконита (органо-минерального осадка), собранные с поверхности гренландского ледникового щита. Вирусы были найдены не в глубинных слоях, а на поверхности ледников, где они уже взаимодействовали с микроводорослями. Эти водоросли способствуют таянию льда, создавая питательную среду для микробов и ускоряя разрушение ледникового покрова.

Особое внимание специалистов привлек вирус Pandoravirus yedoma, который после разморозки оказался способным инфицировать амеб. Его размеры достигают одного микрометра, а геном насчитывает около 2,5 миллионов нуклеотидов, что делает его одним из крупнейших известных вирусов на Земле.

Ранее считалось, что подобные вирусы могут выживать лишь в сибирской вечной мерзлоте или глубоких океанических отложениях. Новое открытие расширяет границы возможной среды их обитания.

Изучение древних вирусов началось в 2013 году, когда французский ученый Жан-Мишель Клавери «оживил» вирус Pithovirus sibericum возрастом около 30 тысяч лет. В 2022 году Pandoravirus yedoma впервые был извлечен из сибирской мерзлоты. Теперь вирус нашли и в Гренландии, что подтверждает его широкое доисторическое распространение.

Ускоренное таяние ледников и вечной мерзлоты на фоне глобального потепления может привести к высвобождению микроорганизмов, пребывавших в анабиозе десятки тысяч лет. Ученые предупреждают: в условиях отсутствия иммунитета к таким патогенам существует риск появления новых инфекционных угроз.