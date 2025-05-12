Выявлено воздействие препаратов для снижения веса на психическое здоровье

Швейцарское исследование показало, что самочувствие и качество жизни можно улучшить в большей степени, чем с помощью инсулина и других противодиабетических препаратов. Согласно исследованиям, препараты для снижения веса могут быть полезны для психического здоровья людей, а также помогают обуздать их аппетит.

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Исследование, проведенное учеными из Бернского университета в Швейцарии, показало, что инъекции, подавляющие аппетит, также улучшают настроение, самочувствие и качество жизни в большей степени, чем инсулин и другие противодиабетические препараты, пишет The Guardian.

Первоначально разработанные для пациентов с сахарным диабетом, эти лекарства изменили методы лечения ожирения, и появляется все больше свидетельств их более широкой пользы для здоровья.

Институт финансовых исследований подсчитал, что около 13-15% людей трудоспособного возраста в Англии и Уэльсе имеют долгосрочные проблемы с психическим здоровьем или поведением, а в декабре 2024 года в службы охраны психического здоровья Национальной службы здравоохранения обращались 2 миллиона человек.

Исследование, представленное на Европейском конгрессе по борьбе с ожирением в Малаге (Испания), также показало, что препараты для похудения безопасны и эффективны для взрослых, принимающих нейролептики или антидепрессанты при тяжелых психических заболеваниях.

Эти препараты, пишет The Guardian, относятся к группе, известной как агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), которые замедляют пищеварение и снижают аппетит. Авторы обнаружили, что лечение препаратами, в состав которых входит семаглутид, не было связано ни с ухудшением психического здоровья, ни с повышенным риском новых психических заболеваний или госпитализаций к психиатру.

Пять исследований показали, что они действительно улучшают психическое благополучие и качество жизни людей с расстройствами шизофренического спектра, тяжелыми депрессивными расстройствами и биполярным расстройством. У взрослых, не страдающих психическими заболеваниями, инъекции для снижения веса оказали более благоприятное воздействие на психическое здоровье, чем инсулин и другие противодиабетические препараты.

Ведущий автор исследования доктор Сигрид Брейт из Бернского университета отмечает:

“Агонисты рецепторов GLP-1 RAs могут оказывать антидепрессивное и успокаивающее действие, возможно, благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам, которые также могут помочь уменьшить нейровоспаление. Эти результаты особенно важны для людей с тяжелыми психическими расстройствами, у которых вероятность ожирения в три раза выше, чем у населения в целом”.

Эксперты в области психического здоровья приветствовали результаты исследования. Доктор Эд Беверидж, президент Королевского колледжа психиатров, отвечающий за физическое здоровье, комментирует:

“Мы знаем, что по разным причинам у многих людей с психическими заболеваниями возникают проблемы с контролем веса. Поэтому, если клинически они признаны подходящими, крайне важно, чтобы они рассматривались в качестве приоритетной группы для получения доступа к препарату семаглутид, при этом после назначения препарата должны быть приняты соответствующие меры по мониторингу”.

Рэйчел Хастингс-Каплан, менеджер по политике в области клинических исследований Rethink Mental Disease, отмечает: