Российские ученые сделали шаг в борьбе с птичьим гриппом

Российские ученые получили активные против птичьего гриппа соединения на основе производных кумарина - вещества, выделенного из лекарственного растения - горичника Моррисона. В перспективе возможно их использование в медицине для терапии вирусных заболеваний, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Вирус гриппа А - это патоген, штаммы которого поражают птиц и некоторых млекопитающих, а также вызывают сезонный грипп у людей. Вирус часто мутирует и становится причиной эпидемических вспышек. Как отмечают авторы патента - ученые Новосибирского института органической химии СО РАН и НИИ гриппа имени Смородинцева, несмотря на прогресс в разработке противовирусных средств, синтез и изучение новых химических соединений против гриппа остается актуальным. Это связано с появлением новых инфекций, большой распространенностью сочетанных форм, а также лекарственной устойчивостью.

"Задачей предлагаемого изобретения является разработка новых противовирусных агентов на основе доступного растительного кумарина. Указанное соединение является вторичным метаболитом горичника Моррисона", - говорится в патенте.

Горичник Моррисона - многолетнее травянистое растение с соцветием в виде зонтика, встречающееся в степных и лесостепных районах Западной Сибири, Алтая и Казахстана. Растение используется как противовоспалительное средство в народной медицине.

В основе соединений, полученных учеными, азотсодержащие производные кумарина из горичника Моррисона.

"Достоинством изобретения является синтез новых соединений путем химической модификации растительного кумарина", - отмечается в патенте.

Активность созданных соединений ученые оценивали на культуре клеток. Эффект от них они сравнивали с воздействием противовирусных препаратов - ремантадина и осельтамивира. Согласно полученным данным, новые соединения в 30 эффективнее подавляли активность штамма гриппа, чем ремантадин, а также оказались менее токсичными, чем этот препарат.