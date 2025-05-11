Россия и Вьетнам подписали меморандум о взаимопонимании в биомедицине

Глава Минздрава России Михаил Мурашко и министр здравоохранения Вьетнама Дао Хонг Лан подписали меморандум о взаимопонимании в области биомедицины. Об этом стало известно в ходе церемонии обмена подписанными документами.

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В рамках меморандума РФ и Вьетнам будут заниматься обменом аналитической информацией в области биомедицины, повышением квалификации медицинских работников; также стороны будут участвовать в съездах и научных конференциях.

Ранее на встрече с Дао Хонг Лан руководитель Минздрава РФ рассказал о передовых разработках российской науки в сфере медицины. В частности, он коснулся научных исследований в области лечения онкологических заболеваний.

«Идут научные исследования и монтаж установок для бор-нейтрон-захватной терапии - при опухоли головного мозга, что позволит эту категорию пациентов спасать от тяжелого заболевания», — отметил Мурашко.

Также, по его словам, продолжается активная разработка клеточных технологий, которые уже применяются в области гематологии.