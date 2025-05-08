Найден новый метод лечения самого распространенного ЗППП

Исследователи из университета Умео в Швеции и Мичиганского государственного университета в США обнаружили новый тип молекулы, который может уничтожать бактерии Chlamydia trachomatis, не вредя при этом полезной микрофлоре организма. Это открытие дает надежду на разработку принципиально новых антибиотиков против одного из самых распространённых в мире бактериальных заболеваний, передающихся половым путем, — хламидиоза. Работа опубликована в журнале PLOS Biology.

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Хламидиоз нередко протекает бессимптомно, но в отсутствие лечения может привести к серьезным последствиям, включая хронические боли, бесплодие и осложнения при беременности. Также есть данные о связи хламидий с развитием рака шейки матки и яичников. Только в Швеции ежегодно фиксируется около 25 тысяч новых случаев заражения.

«Никто не должен жить с хламидиозом. Но существующие методы лечения не различают вредные и дружественные бактерии. Кроме того, все больше бактерий становятся устойчивыми к широко применяемым антибиотикам», — пояснила ведущий автор исследования, Барбара Зикст, доцент кафедры молекулярной биологии университета Умео.

Бактерия Chlamydia trachomatis ведет себя подобно вирусам — она проникает внутрь человеческих клеток и «перестраивает» их для собственного размножения. Учитывая эти особенности, ученые предположили, что можно попытаться нарушить механизмы взаимодействия бактерии с клетками организма.

Просматривая обширные библиотеки химических соединений, исследователи выявили более 60 молекул, способных подавлять рост хламидий в лабораторных условиях. Главной задачей было найти вещество, которое уничтожает только хламидии, не вредя при этом клеткам человека и другим полезным микроорганизмам. В результате более глубокого анализа была выделена особенно перспективная молекула, блокирующая способность бактерии синтезировать жирные кислоты — важный процесс для ее роста.

Хотя до создания полноценного лекарства еще далеко, ученые подчеркивают важность этого шага.